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Son dakika: Taşıt kredisi kampanyasına 2 marka daha katıldı

Son dakika haberi: , ve Vakıfbank tarafından başlatılan taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı. Mercedes ve Toyota da taşıt kredisi kampanyasına katılan firmaları oldu.

Giriş Tarihi: 2.10.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 09:32
Son dakika: Taşıt kredisi kampanyasına 2 marka daha katıldı

Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

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Son dakika: Taşıt kredisi kampanyasına 2 marka daha katıldı
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