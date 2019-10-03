Bakan Albayrak'tan dolarizasyon ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aHaber - aPara ortak canlı yayınında konuştu.

Bakan Berat Albayrak A Haber ve A Para ortak yayınında konuştu

2022'DE ENFLASYONDA YÜZDE 5'İN ALTINI GÖRECEĞİZ

Cari denge, enflasyon dengesi, bütçe disiplininden bahsediyoruz. Biz bu dengeyi çok hassas yönetmeye gayret ettik. Altyapıyı buna göre güncelledik. Son 1 yılda gıda enflasyonu için önemli adımlar attık. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz.

ENFLASYON TEK HANEYE İNDİ

Bakan Albayrak enflasyonla ilgili olarak, "Türkiye son 1 yılda çok tarihi bir süreçten geçti. Son 1 yılda yaşananlardan sonra Türkiye olarak ağır tecrübelerle engin kazanımlar elde ettik. Türkiye olarak güçlü bir şekilde kararlı ve dik duruşla süreci yönetirsek her daim kazanacağımızı ifade ettik. Ekonomik olarak geldiğimiz noktada kazanımlarımız var. Enflasyonda atılan senkronize adımlarla son 1 bir yılda yapılan 2 seçime rağmen en düşük rakamları gördük. Dengelenme süreci başarıyla ilerliyor." dedi.

YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTTI VE BORSADAKİ RAKAMLARA YANSIDI

Bakan Albayrak yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışı ile ilgili olarak, "Siyasi anlamda seçim iklimi bitti, siyasi belirsizlik geride kaldı, Yatırımcıların ilgisi arttı ve borsadaki rakamlara yansıdı. Mayıs'tan bu yana borsa %50'den fazla prim yaptı. Türkiye doğal büyüme politikasına evrilmiş durumda" dedi.

DENGELENME SÜRECİ DEĞİŞİMİ ORTAYA KOYUYOR

Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı ile ilgili olarak, "Türkiye kur özelinde olumsuz bir süreç yaşadı. Bu ay cari denge açısından önemli. AB dışındaki pazarlarda ihracat sektörü artış yakaladı. Turizm açısından eylem ve politikalarla birlikte rekabetçi bir şekilde de bu süreci oluşturduk. Türkiye'de karşılanabilecek iç talep potansiyeli var. Fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Dengelenme süreci değişimi sert bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye katma değerli dönüşümü gerçekleştirmek durumunda." dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL POLİTİKALAR AÇISINDAN ELİMİZ GÜÇLÜ

Ekonomi dış faktörlerden en az şekilde etkilenmeli. Türkiye'nin olmazsa olmazı büyümedir, Türkiye'nin doğal büyümesi %5. Enflasyonla cari denge eş güdümlü gitmek zorunda. Önümüzdeki 4 yıl politikalar açısından elimiz güçlü. En kötü senaryolara karşı hazır olmalıyız. A,B,C ve D planlarımız var.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan A Para'da önemli açıklamalar

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ: 2022'NİN BAŞINDA İNŞAAT SÜRECİ BİTECEK

Bakan Albayrak İstanbul Finans Merkezi ile ilgili olarak, "Bu yıl sonuna kadar en yoğun inşaat dönemi olacak. 2022'nin başında inşaat süreci bitecek. Gelişmiş oyuncular bu finans merkezinde yer alacak. 2020 yılında yasal düzenlemeleri bitireceğiz." dedi.

VERGİ MİMARİSİ

Bakan Albayrak Kamu Maliyesi Politikaları ile ilgili olarak, "Vergi mimarisi konusunda çok geniş bir çalışmamız var. İlk paketi bir an önce paylaşacağız." dedi.

TL LEHİNE ADIMLARI GÖRECEĞİZ

Bakan Albayrak, Dolarizasyona karşı mücadele ile ilgili olarak, "Yeni süreçte çok daha net ve kararlı politika uygulayacağız. Bu ülkenin para birimi TL'dir. TL lehine adımları göreceğiz. TL mevduatları arttı. İthalat noktasında, şirketlerin kuru artık daha iyi yönettiğini görüyoruz. Bu anlamda bakınca sürecin olumlu seyrettiğini görüyoruz. Yeni enstrümanlarla bu süreci güçlü şekilde yöneteceğiz" dedi.

Bakan Albayrak: "İlişkilerin geliştirilmesi için istekli bir ABD tarafı var"

İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İSTEKLİ BİR ABD TARAFI VAR

Bakan Albayrak Türkiye-ABD ilişkileri hakkında, "Türkiye ticaret savaşları anlamında avantajlı çıkabilecek bir ülke. İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için ABD istekli. ülkelerin menfaatleri var. Türkiye yatırımcılar için cazip bir ülke" dedi.

SERMAYE PİYASALARI: İLK PAKETİ YAKINDA AÇIKLARIZ

Bakan Albayrak, sermaye piyasaları ile ilgili olarak "Çalıştığımız paketler var, ilk paketi yakında açıklarız." dedi.

İLİŞKİLERİMİZ TÜRKİYE'DEN DAHA ÇOK AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ

Bakan Albayrak Türkiye-AB ilişkileri konusunda, "Gümrük birliğinde süreci yakından takip ediyoruz. Müzakereleri 2020 yılında daha çok somutlaştıracağız. İlişkilerimiz Türkiye'den daha çok Avrupa için önemli" dedi.

KAMU BANKALARI YERLİ EKONOMİYİ DESTEKLİYOR

Bakan Albayrak bankacılık sektöründeki gelişmelerle ilgili olarak, "Bankacılık sektörü çok önemli ve stratejik. Kamu bankalarının adımları yerli ekonomiyi destekliyor." dedi.