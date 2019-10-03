Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 375,52 puan artışla 103.884,74 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 375,52 puan ve yüzde 0,36 değer kazancıyla 103.884,74 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,08 ile sigorta oldu.

Dün, dünya borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 azalışla 103.509,22 puandan tamamladı.

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ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından gelen açıklamalarla arttığını belirterek, son dönemde yayımlanan makroekonomik verilerin de risk iştahını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Bugün Yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu dile getirdi.