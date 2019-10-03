Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,70 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL 6,24'den, sterlin/TL 7,01'den satılıyor.

Dün, 5,75 seviyesini test etmesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 5,70'den tamamladı.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,0950'den ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,2280'den işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD'nin Avrupa Birliği'ne yönelik yeni tarife kararının ve açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kazanabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde Tüketici Fiyatları Endeksi, yurt dışında Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.