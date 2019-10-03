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Ekonomistler Eylül ayı rakamlarını nasıl değerlendiriyor?

'in açıkladığı Eylül ayı rakamlarına göre, enflasyon eylülde yüzde 9,26 oldu. Temmuz 2017'de yüzde 9,79 olan yıllık enflasyon, 26 ay sonra yeniden tek haneyi gördü. Peki ekonomistler eylül ayı enflasyon rakamlarını nasıl değerlendiriyor? İşte ekonomistlerin eylül ayı enflasyon değerlendirmeleri!

Giriş Tarihi: 3.10.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 14:08
Ekonomistler Eylül ayı enflasyon rakamlarını nasıl değerlendiriyor?

, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış kaydederek 26 ayın ardından tek haneye geri dönerken, ekonomistler ekim ayında da mevcut seviyelerin korunacağını, yılın ise yüzde 12-13 bandında tamamlanacağını öngörüyor.

İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,26 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyonda 26 ayın ardından tek hane görülmüş oldu. Enflasyon en son Temmuz 2017'de yüzde 9,79 ile tek hanede gerçekleşmişti.

Öte yandan eylülde yıllık enflasyon, Ocak 2017'de görülen yüzde 9,22'lik oranın ardından en düşük seviyede gerçekleşti.

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Ekonomistler Eylül ayı enflasyon rakamlarını nasıl değerlendiriyor?
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