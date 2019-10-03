Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aHaber - aPara ortak yayınında konuşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aHaber - aPara ortak canlı yayınında konuşuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

ENFLASYON TEK HANEYE İNDİ

Bakan Albayrak enflasyonla ilgili olarak, "Türkiye son 1 yılda çok tarihi bir süreçten geçti. Son 1 yılda yaşananlardan sonra Türkiye olarak ağır tecrübelerle engin kazanımlar elde ettik. Türkiye olarak güçlü bir şekilde kararlı ve dik duruşla süreci yönetirsek her daim kazanacağımızı ifade ettik. Ekonomik olarak geldiğimiz noktada kazanımlarımız var. Enflasyonda atılan senkronize adımlarla son 1 bir yılda yapılan 2 seçime rağmen en düşük rakamları gördük. Dengelenme süreci başarıyla ilerliyor." dedi.

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