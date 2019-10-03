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rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 333 milyon dolar azalarak 101 milyar 706 milyon dolar oldu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 15:38
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 529 milyon dolar azalışla 75 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Eylül'de 77 milyar 184 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 196 milyon dolar artışla 25 milyar 855 milyon dolardan 26 milyar 51 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 333 milyon dolar azalışla 103 milyar 39 milyon dolardan 101 milyar 706 milyon dolara geriledi.

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Merkez Bankası rezervleri açıklandı
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