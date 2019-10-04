Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından İVME Finansman Paketi ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı.

İVME FİNANSMAN PAKETİ KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı." dedi.

İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor. pic.twitter.com/b9HKsvuChI — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 Ekim 2019