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Bakanlık Twitter'dan duyurdu! Destek paketi başvuruları alınmaya başlandı

Kültür ve , 'un operasyonunu durdurduğu ülkelerdeki alacaklı olan işletmelere yönelik hazırlanan destek paketinin başvurularının alınmaya başlandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 4.10.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 16:02
Bakanlık Twitter'dan duyurdu! Destek paketi başvuruları alınmaya başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Thomas Cook ile ilgili hazırlanan kredi destek paketi başvurularının bugün alınmaya başlandığını duyurdu.

BUGÜN BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kredi Destek Paketi başvuruları bugün başladı. Bakanlığımız, Thomas Cook'un operasyonunu durdurduğu ülkelerdeki birimlerden alacaklı olan ülkemizdeki konaklama tesisi işletmelerine yönelik hazırlanan destek paketi başvurularını almaya başladı." denildi.

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Bakanlık Twitter'dan duyurdu! Destek paketi başvuruları alınmaya başlandı
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