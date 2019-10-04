Bakanlık Twitter'dan duyurdu! Destek paketi başvuruları alınmaya başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Thomas Cook ile ilgili hazırlanan kredi destek paketi başvurularının bugün alınmaya başlandığını duyurdu.

BUGÜN BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kredi Destek Paketi başvuruları bugün başladı. Bakanlığımız, Thomas Cook'un operasyonunu durdurduğu ülkelerdeki birimlerden alacaklı olan ülkemizdeki konaklama tesisi işletmelerine yönelik hazırlanan destek paketi başvurularını almaya başladı." denildi.

Kredi Destek Paketi başvuruları bugün başladı.



Bakanlığımız, Thomas Cook'un operasyonunu durdurduğu ülkelerdeki birimlerden alacaklı olan ülkemizdeki konaklama tesisi işletmelerine yönelik hazırlanan destek paketi başvurularını almaya başladı.



Başvuru 👉 https://t.co/FUfaA9LaqO pic.twitter.com/fJ9C8eJBZP — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) October 4, 2019