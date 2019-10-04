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düşüşünün sebebini açıkladı

TÜİK'in dün açıkladığı verilerine göre, enflasyon 26 ay sonra tek haneyi görerek yüzde 9,26 seviyesinde gerçekleşti. 'nın yayınladığı "Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporuna göre, enflasyondaki düşüşte "özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri" öne çıktı

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 11:05
Merkez Bankası enflasyon düşüşünün sebebini açıkladı

Merkez Bankası'nın "Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda şöyle denildi:

"Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0.99 oranında artmış, yıllık enflasyon 5.75 puan azalarak yüzde 9.26'ya gerilemiştir.

"Bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı olarak, alt grupların tamamında yıllık enflasyon önemli bir düşüş kaydetmiştir.

"Enflasyondaki düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemleri öne çıkmıştır.

"Bu dönemde gıda enflasyonundaki olumlu görünüm sürmüş; enerji grubunda yıllık enflasyon gerilese de fiyatlar aylık bazda yüksek bir artış kaydetmiştir.

"Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir.

"Bu çerçevede, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur."

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Merkez Bankası enflasyon düşüşünün sebebini açıkladı
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