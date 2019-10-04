Haberler > Haberler Haberleri > Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi

eylülde geriledi

, eylülde bazında 0,26 puan azalarak 76,66'ya geriledi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 15:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,26 puan düşerek 76,66'ya indi. Endeks, ağustos ayında 76,92 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde bir önceki aya göre 1,45 puan gerileyerek 83,15'ten 81,70'e düştü.

Türk lirasının değeri, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,16 puan, Yİ-ÜFE bazında 11,66 puan arttı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN