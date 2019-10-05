İstanbul'da deprem sonrası kiralık ev ve satılık ev fiyatları uçtu

İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında yeni evlerin hem kirası hem de satılık fiyatları yükseldi.

Geçtiğimiz yıllarda ev ilanlarında boğaz manzaralı, toplu taşımaya yakın gibi özellikler yer alırken İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından depreme dayanıklı ev, yeni bina gibi cümleler de eklendi. Emlakçılar yoğun talep nedeniyle özellikle Avcılar, Büyükçekmece gibi bölgelerde kira fiyatlarında artış yaşandığını bildirdi. Zemin veya girişteki dairelerde yaşayan insanlar artık ikinci, üçüncü katlara yönelirken, az katlı binalara da talebin arttığı ifade edildi. Yeni binalar da bölgesine göre değişmekle birlikte 2+1 dairenin kiralık fiyatı bin 200 liradan başlıyor. Depremden sonra kiralık ev fiyatlarında 300-400 liralık bir artış yaşandı.