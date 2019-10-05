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'da sonrası ve fiyatları uçtu

'da geçtiğimiz hafta 5.8 şiddetinde yaşanan depremin ardından özellikle eski evlerde yaşayanlar yeni ev arayışına girdi. Emlak sektörü hareketlendi, son günlerde ’depreme dayanıklı ev’, ’yeni bina’, ’ yönetmeliğine uygun ev’ gibi ilanlar öne çıktı. Fakat bu durum özellikle fiyatlarını uçurdu. Deprem korkusuyla ev arayan vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasından şikayet etti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 15:04
İstanbul'da deprem sonrası kiralık ev ve satılık ev fiyatları uçtu

'da yaşanan sonrasında yeni evlerin hem kirası hem de satılık fiyatları yükseldi.

Geçtiğimiz yıllarda ev ilanlarında boğaz manzaralı, toplu taşımaya yakın gibi özellikler yer alırken İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından depreme dayanıklı ev, yeni bina gibi cümleler de eklendi. Emlakçılar yoğun talep nedeniyle özellikle Avcılar, Büyükçekmece gibi bölgelerde kira fiyatlarında artış yaşandığını bildirdi. Zemin veya girişteki dairelerde yaşayan insanlar artık ikinci, üçüncü katlara yönelirken, az katlı binalara da talebin arttığı ifade edildi. Yeni binalar da bölgesine göre değişmekle birlikte 2+1 dairenin kiralık fiyatı bin 200 liradan başlıyor. Depremden sonra fiyatlarında 300-400 liralık bir artış yaşandı.

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İstanbul'da deprem sonrası kiralık ev ve satılık ev fiyatları uçtu
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