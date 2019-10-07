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: ABD'de sondaj kule sayısı 3 adet azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren sondaj kule sayısı 4 Ekim itibarıyla son bir haftada 3 adet azalarak 710 düzeyine geriledi.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 10:13
Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 3 adet azaldı

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı da aynı dönemde 2 adet düşüşle 144'e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 5 adet azalarak 855 düzeyine indi ve petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 197 adet azaldı.

ABD'de sondaj kulelerinin 830 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 24 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 22 olarak gerçekleşti. Kanada'da sondaj kule sayısı 17 adet artışla 144 oldu. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 12 adet artışla 999 düzeyine indi.

ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 4 adet düşüşle 414'e gerilerken, ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 1 adet artışla ve 415'e çıktı.

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Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 3 adet azaldı
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