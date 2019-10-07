Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı

Ticaret Bakanlığı, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan düştü. Üçüncü çeyrekte 123,3 olan endeks, son çeyrekte 108,9 seviyesine geriledi. Söz konusu endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 2,7 puan azaldı.

Bu dönemde İhracat Beklenti Endeksi'ni "şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi" yayılım endeksi negatif etkilerken, 100'den büyük gerçekleşen "gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi", "ihracat siparişi beklentisi" ve "son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi"ne ilişkin soruların yayılım endeksleri" artış yönünde yansıdı.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

İthalat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 1,6 puan azalarak 96,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 3,6 puan geriledi.

İthalat Beklenti Endeksi'ni "gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi" ve "şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi" yayılımı negatif etkilerken,"ithalat birim fiyatı beklentisi" ve "son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi" endekse pozitif yansıdı.