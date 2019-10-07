Türkiye'de son 5 yılda 6,6 milyon konut satıldı

7 Ekim Dünya Konut Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2012'den sonra artan konut satışı son 5 yılda zirve yaptı. Eylül 2014-Ağustos 2019 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte ülke genelinde el değiştiren konut sayısı 6 milyon 583 bin 935 adet oldu.

Bu dönemde yıllık bazda en yüksek konut satış adedi 1 milyon 409 bin 314 ile 2017'de gerçekleşirken, 2014'te 1 milyon 165 bin 381 adet, 2015'te 1 milyon 289 bin 320, 2016'da 1 milyon 341 bin 453 adet ve 2018'de 1 milyon 375 bin 398 adet konut satıldı.

Bu yılın 8 aylık döneminde ise yüksek faiz oranı ve ekonomik dalgalanmaya rağmen 718 bin 570 adet konut el değiştirdi. Faizlerin düşmesi ve ekonomik göstergelerin iyileşmesiyle söz konusu rakamın yıl sonunda en az 1,1 milyon adet olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.