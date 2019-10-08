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/TL sert yükseliş sonrası düşüşe geçti

/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelişkili açıklamaları sonrası sert yükseliş gösterirken, güne düşüşle başlamasının ardından 5,78 seviyelerinde işlem görüyor. /TL 6,38'den, sterlin/TL 7,13'den satılıyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 10:24
Dolar/TL sert yükseliş sonrası düşüşe geçti

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,78 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, 5,70-5,84 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 5,83'ten günü tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 5,7990 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 6,3740'tan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,1310'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0980'den ve sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üstünde 1,2290'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 98,9 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılacak harekata ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, Trump'ın çelişkili açıklamaları sonrası ABD tarafından gelecek söylemlerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'de iç siyasi çekişmeler nedeniyle Trump'tan gelecek açıklamaların çelişkili olmaya devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, piyasalarda artan oynaklığın ise kısa süreli olacağı tahmininde bulundu.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın piyasalar tarafından takip edileceğini, yatırımcıların Fed'in gelecek dönem faiz politikasına ilişkin bir ipucu arayacağını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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Dolar/TL sert yükseliş sonrası düşüşe geçti
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