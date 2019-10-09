Commerzbank: Merkez Bankası faizi yüzde 15'e düşürebilir

Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu. Ghose Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında politika faizini % 16.50'den % 15'e çekebileceğini söyledi.

Türk Lirası'nda zayıflamanın çok dramatik olmadığını belirten Ghose "Son değer kaybı Merkez Bankası'nın kararını çok etkilemez. Çünkü enflasyon baz etkisi nedeniyle tek haneye geldi. Kur 6'nın üzerine çıkmadıkça faiz indirimlerinin sürdüğünü görebiliriz. " dedi. Ghose Ekim toplantısında politika faizinin % 15'e düşürülebileceğini söyledi.

Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında politika faizini 325 baz puan indirerek % 19.75'ten % 16.50'ye çekmişti.