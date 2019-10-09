Haberler > Haberler Haberleri > Commerzbank: Merkez Bankası faizi yüzde 15'e düşürebilir

: faizi yüzde 15'e düşürebilir

Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose 'nın bu ayki toplantısında politika faizini % 16.50'den % 15'e çekeceğini söyledi

Giriş Tarihi: 9.10.2019 13:27

Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu. Ghose Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında politika faizini % 16.50'den % 15'e çekebileceğini söyledi.

Türk Lirası'nda zayıflamanın çok dramatik olmadığını belirten Ghose "Son değer kaybı Merkez Bankası'nın kararını çok etkilemez. Çünkü enflasyon baz etkisi nedeniyle tek haneye geldi. Kur 6'nın üzerine çıkmadıkça faiz indirimlerinin sürdüğünü görebiliriz. " dedi. Ghose Ekim toplantısında politika faizinin % 15'e düşürülebileceğini söyledi.

Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında politika faizini 325 baz puan indirerek % 19.75'ten % 16.50'ye çekmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Commerzbank: Merkez Bankası faizi yüzde 15'e düşürebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN