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'nın için 2019 yılı yukarı yönlü revize edildi. Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için 2019 yılı GSYH beklentisini -%1'den %0'a çekti. Türkiye ekonomisi için 2020 yılı GSYH beklentisini %3, 2021 beklentisini ise % 4 olarak korudu.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 11:44
Dünya Bankası'ndan Türkiye için flaş büyüme tahmini

Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için 2019 yılı GSYH beklentisini -%1'den %0'a çekti. Türkiye ekonomisi için 2020 yılı GSYH beklentisini %3, 2021 beklentisini ise % 4 olarak korudu.

Dünya Bankası "Öncü göstergeler 3. çeyrekte de toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Kurum yıl sonu enflasyon beklentisini % 16.5, 2020 için % 11, 2021 için ise % 9 olarak açıkladı.

Gelişen piyasalarda daha fazla düşüş ve volatilitenin yüksek dış finansman ihtiyacı ve belirsiz görünüm nedeniyle Türkiye'yi de etkileyeceği ifade edildi. Jeopolitik gelişmelerin, özellikle de ABD'nin olası yaptırımlarının Türkiye için risk oluşturduğu vurgulandı.

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Dünya Bankası'ndan Türkiye için flaş büyüme tahmini
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