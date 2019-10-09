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/: Fed bilançosunu büyütmeye yakında başlayacak

Merkez Bankası () Başkanı Jerome , piyasalardaki likidite sorununun çözümü için Fed'in bilançosunu büyütmeye yakında başlayacağını açıkladı.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 16:43
Fed/Powell: Fed bilançosunu büyütmeye yakında başlayacak

Denver'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Powell, küresel ekonomik riskler karşısında Fed'in daha fazla faiz indirimine açık olduğunun altını çizdi ve Fed'in elindeki varlık hacmini yeniden büyümesini sağlama zamanının geldiğini vurguladı ve ekledi:

"Bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda olmaması durumunda, fonlama baskısında rutin bir artışın para piyasası faizlerinde çok büyük hareketlere yol açabileceğini gördük. Bu oynaklık, para politikasının etkin şekilde uygulanmasını da geciktirebilir, engelleyebilir; biz bunu düzelteceğiz. Fed, fonlama faizini hedef aralık içinde tutmak için geçici piyasa operasyonları düzenlemekten çekinmeyecek. Kısa vadeli Hazine kağıtları alımı parasal genişleme sayılmaz."

Yapılan son faiz indirimlerinin ABD'in görünümünü destek sağlamakta olduğunu da vurgulayan Powell, "Fed, ekonomik büyümeyi desteklemek için uygun şekilde hareket edecek" dedi.

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Fed/Powell: Fed bilançosunu büyütmeye yakında başlayacak
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