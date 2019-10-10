Euro Bölgesi bütçe konusunda anlaştı

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Avro Grubu Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Fransa'nın ortaya attığı ve Almanya'nın desteğini alan Avro Bölgesi bütçesi kurulmasına ilişkin konuları ele aldıklarını söyleyen Centeno, "Avro Bölgesi bütçe enstrümanını gerçeğe dönüştürdük. Avronun temellerini destekleyen yeni bir dayanağımız oldu." diye konuştu.

Centeno, maliye bakanlarının Avro Bölgesi bütçe enstrümanının yönetim ve finansmanı ile ilgili bütün kritik unsurlar üzerinde anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Bütçe uygulama ve idaresi konusunda AB Komisyonu'nun yetkili olacağını belirten Centeno, üye ülke hükümetlerinin bütçede yön gösterici rol oynayacağını söyledi.

Centeno, yeni bütçenin ekonomik büyümeye ve dayanıklılığa katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Avro Bölgesi bütçesinin, 2021 yılında yürürlüğe girmesi ve ilk aşamada yaklaşık 17 milyar avro olması bekleniyor.