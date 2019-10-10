Merkez Bankası rezervleri arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 186 milyon dolar artışla 79 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 27 Eylül'de 75 milyar 655 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 61 milyon dolar azalışla 26 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 990 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 125 milyon dolar artışla 101 milyar 706 milyon dolardan 105 milyar 831 milyon dolara yükseldi.