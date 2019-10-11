Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması: Ağustos'ta 5.1 milyar dolar fazla verdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari işlemler hesabının fazla vermesi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

YENİ BİR REKORLA AĞUSTOS'TA YILLIK 5,1 MİLYAR DOLAR CARİ FAZLA VERDİK

Bakan Albayrak, "Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuz'daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos'ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." dedi.

Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuz'daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos'ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik.



İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız. https://t.co/OJqM1nVBQz — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 11, 2019