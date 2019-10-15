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Eylül ayı açıklandı

, Eylül 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesinde, eylül ayında 17,7 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 85,8 milyar lira açık kaydedildi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 11:54
Eylül ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 63,1 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20,5 artışla 80,8 milyar lira oldu.

Ocak-eylül döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 yükselerek 653,8 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,5 artarak 739,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 17,7 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 85,8 milyar lira açık verdi.

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Eylül ayı bütçe uygulama sonuçları açıklandı
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