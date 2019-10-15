Haberler > Haberler Haberleri > Ruhani'den ABD'ye: Yaptırımlar ekonomik terörizmdir

Ruhani'den 'ye: ekonomik terörizmdir

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'nin ülkesine uyguladığı yaptırımları "ekonomik terörizm" olarak nitelendirdi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 16:32
Ruhani'den ABD'ye: Yaptırımlar ekonomik terörizmdir

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen 66'ncı Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Washington yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında ilaç ve gıda ürünlerine de ambargo uyguladığını savunan Ruhani, "ABD, insanlığa karşı cinayet işlemiştir. ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin ülke içindeki aşırılık yanlıları, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısı neticesinde nükleer anlaşmadan ayrıldığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı, yaptırım sürecinde yanlarında duran ülkelere teşekkür etti.

ABD ile Çin ticaret konusunda 'temel anlaşma'ya vardı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ruhani'den ABD'ye: Yaptırımlar ekonomik terörizmdir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN