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Analytics Şef Ekonomisti Mark Zandi, gelecek 12-18 ayda riskinin oldukça yüksek olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 16.10.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 16:21
Moody's'ten küresel resesyon uyarısı

Moody's Analytics Şef Ekonomisti Mark Zandi, resesyon uyarısında bulundu. CNBC'ye konuşan Zandi küresel ekonomide 12-18 ay içinde resesyon riskinin 'rahatsız edici derecede yüksek' olduğunu savundu.

Zandi bu dönemde resesyon olmasa bile küresel ekonominin daha fazla zayıflayacağını dile getirdi.

Küresel ekonomik aktivitede yavaşlamayı engellemek için gerekenleri Zandi, "ABD Başkanı Donald Trump Çin ile ticaret savaşlarını daha fazla tetiklememeli. İngiltere Brexit konusunda çözüme ulaşmalı, Merkez Bankaları da parasal teşviklerini sürdürmeli" şeklinde sıraladı. Zandi küresel ekonomide resesyon riskini "Rahatsız edici şekilde yüksek bir ihtimal" diye niteledi.

IMF dünkü raporunda küresel büyüme tahminlerini aşağı yönde revize etmişti. Bu sene için büyüme tahmini % 3.2'den % 3'e, 2020 yılı için % 3.5'ten % 3.4'e düşürülmüştü.

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Moody's'ten küresel resesyon uyarısı
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