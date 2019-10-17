AB'den son dakika Brexit açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı jean-Claude Juncker, AB ve İngiltere'nin Brexit konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Juncker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Niyetin olduğu yerde anlaşma da vardır. Bizim de anlaşmamız var. ABD ve İngiltere için adil ve dengeli bir anlaşma ve çözüm bulmaya yönelik taahhüdümüzün bir işareti. Anlaşmanın onaylanmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Avrupa Birliği ve İngiltere böylelikle tarihi önemdeki Brexit anlaşmasına vardı ve bu anlaşma, İngiltere'nin 3 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yolunu açtı.