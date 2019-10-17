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anlaşması sonrası beş ayın zirvesinde

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı 'ın, konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından, beş ayın zirvesine ulaştı.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 16:12
Brexit anlaşması sonrası sterlin beş ayın zirvesinde

Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.93 değer kazanarak 1.29529 dolar yükselirken, euro sterlin karşısında yüzde 0.36 değer kaybetti ve sterlin-euro paritesi 0.86031'e yükseldi. Sterlin, aynı zamanda yene karşı yüzde 0.87 artış gösterdi. Böylece sterlin paritesi de 140.7220 yene yükseldi.

Johnson, AB ile Brexit çerçevesini düzenleyecek "harika bir anlaşma" üzerinde uzlaştığını söyledi.

Parlamentodan hafta sonunda anlaşmayı onaylamasını isteyen Johnson, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Elimizde kontrolü tekrar geri aldığımız harika bir anlaşmaya var... Artık parlamento Brexit'i Cumartesi günü karara bağlamalı, böylece hayat pahalılığı, ulusal sağlık sistemi, suç, şiddet ve çevre gibi öncelikleri ele almaya başlayabiliriz."

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Brexit anlaşması sonrası sterlin beş ayın zirvesinde
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