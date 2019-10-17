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Çinden flaş ticaret anlaşması açıklaması! En kısa sürede...

, bir an önce ile uzun süredir devam eden ticaret anlaşmazlığını giderecek kademeli bir anlaşmaya varmak istediğini ve ek gümrük vergilerini kaldırmayı umduğunu bildirdi.

REUTERS Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 15:56
Çinden flaş ticaret anlaşması açıklaması! En kısa sürede...

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gao Feng, kademeli anlaşmanın piyasalarda güveni tekrar tesis edeceğini ve belirsizliği azaltacağını söylerken iki tarafların yakın temas halinde olduğunu ekledi.

Gao, "İki taraf için de nihai hedef ticaret savaşının sona ermesi ve tüm ek gümrük vergilerinin kaldırılmasıdır... İki ülkenin de birlikte çalışmayı sürdüreceğini, müzakerelerin ilerleyeceğini ve kademeli bir anlaşmaya bir an önce varılacağını umuyoruz" dedi.

ABD VERGİ ARTIRIMINI ERTELEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump 11 Ekim'de Çin ile olan anlaşmanın ilk aşamasının çerçevesinin tamamlandığını açıklamış ve tehdit olarak öne sürdüğü gümrük vergilerini daha da artırma kararını ötelemişti. Ancak iki ülkeden de yetkililer anlaşmanın son halini alması için yoğun çalışma gerektiğini belirtmişlerdi.

Trump'ın ilk planı Çin'den ithal edilen yaklaşık 250 milyar dolar değerindeki üründen alınan gümrük vergisini geçen hafta itibarıyla %25'ten %30'a çıkarmaktı.

ABD yönetimi ayrıca yaklaşık 156 milyar dolar değerindeki ürüne 15 Aralık tarihinden itibaren getirilecek %10 ek gümrük vergisiyle ilgili nihai bir karara varmış değil.

Ticaret savaşları 630 milyar dolarlık ürünü etkiledi

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Çinden flaş ticaret anlaşması açıklaması! En kısa sürede...
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