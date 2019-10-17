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O iddialara yönelik açıklama geldi! Bakan yardımcısından flaş açıklama

'in Manisa'ya olan yatırımı ertelediği iddiaları gündeme gelmişti. Volkswagen'in Manisa'ya kuracağı fabrikaya ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik bir yanıt da Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'dan geldi. Turagay, Volkswagen'in şu anda yatırımını durdurmadığını söyledi.

İHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 13:18
O iddialara yönelik açıklama geldi! Bakan yardımcısından flaş Volkswagen açıklama

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK'in düzenlediği 'Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması' bilgilendirme toplantısında son günlerde özellikle Alman medyası kaynaklı olarak ortaya atılan Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı üretim merkezi yatırımını durduğu yönelik iddialara ilişkin değerlendirme yaptı. Turagay, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Türkiye yatırımını durdurmadığını belirtti.

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"VOLKSWAGEN ŞU ANDA YATIRIMINI DURDURMUŞ DURUMDA DEĞİL"

Turagay, "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Bir kere bunu net ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil. Ben o noktada bir olumsuz görmüyorum" dedi.

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O iddialara yönelik açıklama geldi! Bakan yardımcısından flaş Volkswagen açıklama
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