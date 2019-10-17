Son Dakika: Naci Ağbal'dan 2020 bütçesine ilişkin flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşmasından satırbaşları;

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır.

HEDEF YÜZDE 5 BÜYÜME

2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış eklenmektedir. 2020 yılında da yüzde 5 büyüme hedefimizle uyumlu yüzde 8.5 enflasyon hedefimizle uyumlu bir bütçe politikası uygulayacağız. 2020 yılı bütçesinin en önemli hedeflerinden bir tanesi enflasyonla mücadele olacak.

GELİR VE GİDERLER

2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü. 2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür.

EĞİTİM PAYI

Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1'i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

2020 yılında sağlığa bütçeden 188,6 milyar lira, savunma ve güvenliğe 141,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

KAMU YATIRIMLARI

2020 yılında ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime kadar 88,5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak.

SOSYAL YARDIM HARCAMALARI

2020 bütçesinde sosyal yardım harcamaları için 69,5 milyar lira ayrıldı, ödeme gücü olmayanlar için ayrılan prim giderleri 13,4 milyar liraya çıktı.

TARIMA AYRILAN KAYNAK

Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33,4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık.

REEL SEKTÖR DESTEKLERİ

Reel sektör destekleri 2020 yılında da devam edecek. Bu desteklere bütçeden ayırdığımız kaynağı 44,5 milyar liraya çıkarıyoruz.

KAMUYA 60 BİN PERSONEL

2020 yılında kamuya 60 bin personel alınacak. Ancak ihtiyaca göre bu rakam artırılabilecek.

ÖZELLEŞTİRME

2020 yılında özelleştirmeden 10 milyar liralık bir gelir hedefimiz var.