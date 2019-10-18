Altın fiyatları haftalık bazda hafif yükseldi

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kaybıyla 276,2 lira seviyesinde seyrediyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 azalışla 279,6 liradan tamamladı.
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Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 276,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını da 1.850 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.489,6 dolar seviyesinde seyrediyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, dün ABD ile Türkiye arasında Suriye'deki güvenli bölgeye ilişkin varılan anlaşmayla jeopolitik risklerin azaldığını söyledi.
Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit konusunda anlaşmasının küresel piyasalardaki belirsizlikleri görece azalttığını belirten analistler, İngiltere parlamentosunda oylanacak tasarının gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.
Analistler, Çin'de bugün açıklanan 3'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin yıllık yüzde 6 artışla beklentilerin altında kalmasının ise ülke ekonomisine ilişkin olumsuz sinyaller göndermeye devam ettiğini vurgulayarak, kötüleşen makroekonomik gidişatın ticaret müzakerelerinde Çin'in elini zayıflattığını kaydetti.
Bu gelişmelerin yatırımcıların risk iştahını görece artırdığına dikkati çeken analistler, Brexit oylaması ve ticaret görüşmelerine dair olumlu gelişmelerin altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam edebileceğini belirtti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 271 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.