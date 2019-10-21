ABD'den flaş ticaret anlaşması açıklaması: Aceleye getirilmemeli

Ross'un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın "ilk fazının" tamamlandığını ve Kasım ayında imzalanmasının kolay olduğunu söylemesi ardından geldi.





Trump, Çin ile görüşmelerde "kısmi" bir ticaret anlaşmasının hazırlandığını belirtirken, Çin'den gelen açıklamada iki ülkenin "nihai bir anlaşma için birlikte çalıştığı" duyurulmuştu.



Ross, Çinli teknoloji firması Huawei'ye uygulanan yaptırımlar ve Kasım ayının ortasında yürürlüğüe girecek olan ek gümrük vergilerinin "ilk faz" anlaşmasına dahil olmadığını ekledi.