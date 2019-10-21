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'den flaş açıklaması: Aceleye getirilmemeli

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ’le yapılacak ticaret anlaşmasının Kasım ayında imzalanmasındansa “doğru” yapılması gerektiğini ve “aceleye” getirilmemesinin gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 16:34
ABD'den flaş ticaret anlaşması açıklaması: Aceleye getirilmemeli

Ross'un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın "ilk fazının" tamamlandığını ve Kasım ayında imzalanmasının kolay olduğunu söylemesi ardından geldi.



Trump, Çin ile görüşmelerde "kısmi" bir ticaret anlaşmasının hazırlandığını belirtirken, Çin'den gelen açıklamada iki ülkenin "nihai bir anlaşma için birlikte çalıştığı" duyurulmuştu.

Ross, Çinli teknoloji firması Huawei'ye uygulanan yaptırımlar ve Kasım ayının ortasında yürürlüğüe girecek olan ek gümrük vergilerinin "ilk faz" anlaşmasına dahil olmadığını ekledi.

Çin'den flaş ticaret anlaşması açıklaması! En kısa sürede...

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ABD'den flaş ticaret anlaşması açıklaması: Aceleye getirilmemeli
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