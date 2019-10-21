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haberi: Kamu bankalarından yeni kredi paketi desteği geliyor

haberi... Kamu bankaları reel sektöre yönelik yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 11:58
Son dakika haberi: Kamu bankalarından yeni kredi paketi desteği geliyor

Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.

10 VE ÜSTÜNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN FİRMALARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat başta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.

Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak.

Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

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Son dakika haberi: Kamu bankalarından yeni kredi paketi desteği geliyor
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