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'dan karar! O şart kalktı...

Sermaye Piyasası Kurulunca (), yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek BIST 30 Endeksi dahilindeki payları için depo şartı uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:06
SPK'dan karar! O şart kalktı...

SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), Vakıfbank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında 16 Ekim'den itibaren getirilen depo şartı uygulaması kaldırıldı.

Bu doğrultuda yatırımcıların söz konusu payların satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi şartı da aranmayacak.

Söz konusu banka payları için açığa satış işlemlerine getirilen yasak ise devam edecek. Bu doğrultuda gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da söz konusu yasak kapsamında olacak.

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SPK'dan karar! O şart kalktı...
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