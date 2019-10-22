Altın fiyatları için flaş tahmin! 6 ayda 1,700 doları aşabilir...

Australia & New Zealand Banking Group Ltd.'nin kurum içi modeline dayandırdığı hesaplamalarına göre altının adil değeri mevcut durumda ons başına 1,410 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Banka tarafından yazılan bir notta, altının aylık getirilerinin spekülatif uzun ve kısa pozisyonlardaki değişimleri, exchange traded fon (ETF) değişiklikleri, ABD faiz oranları, MSCI EM Endeksi ve ham petrol fiyat getirilerinin bir fonksiyonu olduğu belirtildi.

Notta, "Modele ABD faizlerinde beklenen değişiklik gibi tahminler eklendiğinde altının adil değerinin gelecek altı ayda 1,700 doların üzerine tırmanabileceğini tahmin ediyoruz." ifadesi yer aldı.