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: Dünyadaki bankaların yarısından çoğu krize dayanıksız

Uluslararası danışmanlık şirketi & Co araştırmasına göre, dünya genelindeki bankaların yarısından fazlası bir ekonomik krize karşı dayanıksız durumdalar.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 22.10.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 15:36
McKinsey: Dünyadaki bankaların yarısından çoğu krize dayanıksız

McKinsey & Co tarafından hazırlanan Küresel Bankacılık 2109 Yıllık Gözden Geçirme (Global Banking Annual Review 2019) raporuna göre, dünyadaki bankaların yarısından çoğu küresel bir ekonomik daralma ya da kriz karşısında ayakta kalamayacak kadar zayıflar.

McKinsey raporunda, küresel olarak bankaların çoğunluğunun, küresel ekonomide herhagi bir aşağı yönlü gelişme karşısında ayakta kalmakta zorlanacaklarına ilişkin öngörü, bankaların özsermaye karlılıklarındaki büyüme hızının, banka maliyetlerdeki genişlemenin gerisinde kalmaları gösterildi.

Bankaların potansiyel bir ekonomik yavaşlama öncesinde teknolojilerini geliştirmeleri ve birleşmelere gitmeleri gerektiğini ifade eden McKinsey ortaklarından Kausik Rajgopal, "Bankalar, bu alanlarda cesur adımlar atmalılar; çünkü iyi durumda değiller" diye uyardı.

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McKinsey: Dünyadaki bankaların yarısından çoğu krize dayanıksız
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