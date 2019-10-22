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: 'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz

Alman otomobil üreticisi 'in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann Volkswagen'in 'ye yeni bir araç fabrika kurma planının askıda olduğunu ve alternatif yerleri şu anda değerlendirmediklerini belirtti.

REUTERS Haberler
Giriş Tarihi: 22.10.2019 13:24 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 13:39
Volkswagen: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann Volkswagen'in Türkiye'ye yeni bir araç fabrika kurma planının askıda olduğunu ve alternatif yerleri şu anda değerlendirmediklerini belirtti.

Volkswagen 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna yönelik uluslararası eleştirilerin ardından Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurma kararını ertelediğini söylemişti.

Tostmann telefon üzerinden gazetecilere yaptığı açıklamada "Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye için planlar şu anda askıda. Aktif bir şekilde alternatif yerleri değerlendirmiyoruz" dedi.

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Volkswagen: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz
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