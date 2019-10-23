Tüketici Güven Endeksi Ekim'de arttı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 74,8 oldu



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 74 iken, Ekim ayında %1,1 oranında artarak 74,8 oldu.



Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 73,4 oldu



Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 71 iken, Ekim ayında %3,4 oranında artarak 73,4 oldu.





İşsiz sayısı beklentisi endeksi 56,8 oldu



İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 55,3 iken Ekim ayında %2,7 oranında artarak 56,8 oldu.



Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,84 oldu



Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 22,80 iken, Ekim ayında %0,2 oranında artarak 22,84 oldu.