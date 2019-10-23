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Ekim'de arttı

İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış , Ekim ayında bir önceki aya göre %2,1 oranında arttı; Eylül ayında 55,8 olan endeks, Ekim ayında 57 oldu.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:33
Tüketici Güven Endeksi Ekim'de arttı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 74,8 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 74 iken, Ekim ayında %1,1 oranında artarak 74,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 73,4 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 71 iken, Ekim ayında %3,4 oranında artarak 73,4 oldu.



İşsiz sayısı beklentisi endeksi 56,8 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 55,3 iken Ekim ayında %2,7 oranında artarak 56,8 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,84 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 22,80 iken, Ekim ayında %0,2 oranında artarak 22,84 oldu.

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Tüketici Güven Endeksi Ekim'de arttı
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