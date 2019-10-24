Petrol fiyatları talepte gevşeme öngörüsüyle düştü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,01 dolardan işlem görüyor.

Çarşamba günü 61,30 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,09 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 61,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,16 kayıpla 55,66 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyede seyretmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 12-18 Ekim haftasında günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor seviyede gerçekleşti.

Brent petrolde teknik olarak 61,04 ile 61,13 dolar aralığının direnç, 60,84 ile 60,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.