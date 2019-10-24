Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! TCMB'den son dakika faiz indirimi geldi

Yatırımcıların ve vatandaşların merakla beklediği faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 14.00'te açıklandı. Ajansların son dakika olarak geçtiği açıklamaya göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e düşürdü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada;

"Sanayi üretimi son aylarda yüksek bir oynaklık sergilerken ana eğilim itibarıyla ılımlı artışını korumaktadır

TÜRK LİRASINDA İSTİKRARLI SEYİR

Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur

Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" dedi.

Merkez Bankası'ndan flaş faiz indirimi kararı!