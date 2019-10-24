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Son dakika: Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklaması!

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 yılında 2019’a göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması oranının 11.8’e gerilemesi beklenmektedir." dedi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 24.10.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 15:48
Son dakika: Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması!

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 yılında 2019'a göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması işsizlik oranının 11.8'e gerilemesi beklenmektedir." dedi.

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini bildirdi

Fuat Oktay, "2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor" dedi.

Fuat Oktay, "Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılmasını ve belirlenen alanlarda tasarrufların artırılmasını sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir." dedi.

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Son dakika: Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan işsizlik açıklaması!
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