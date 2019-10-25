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Bakan Albayrak duyurdu: Temeli atıldı!

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'nin temelinin atıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 17:26
Bakan Albayrak duyurdu: Temeli atıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bor Karbür Tesisi'nin temelinin atıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı;

"Milli Enerji ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap'ın öncelikli başlıkları içerisinde yer alan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak olan Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı.

Haziran 2018'de paylaştığımız Yeni Bor Stratejisi'nin ilk adımı olan bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak. Bu projenin ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Bakan Albayrak KOBİ'lerin ayağına gidiyor

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Bakan Albayrak duyurdu: Temeli atıldı!
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