Borsa İstanbul'da üç yeni endeks hesaplanmaya başlıyor

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borsamız Genel Müdürlüğü'nce BIST pay endeksleri temel kurallarında, yeni pazar yapısı değişiklikleri nedeniyle;

- BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinin seçim uzaylarının Yıldız Pazar'da işlem gören paylardan oluşturulması,

- Yürürlükten kaldırılan ABCD gruplandırmasına ilişkin hükümlerin kurallardan çıkarılması,

- Periyodik gözden geçirmeye tabi endekslerin dönemsel çalışmalarında düzeltilmiş fiyatların medyanı yerine ortalamasından hesaplanan piyasa değerlerinin kullanılması,

- BIST 100 endeksine girecek/çıkacak şirketler belirlenirken uygulanan alt ve üst sıraların 90-110 yerine 95-105 olarak değiştirilmesi,

- Yedek belirlenen tüm endekslerde yedek pay sayısının 3 olarak belirlenmesi;

Yıldız Pazar Grup 1'de yer alan paylardan BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10, Gelişen İşletmeler Pazar'ında yer alan paylardan BIST GİP adlarında 3 yeni endeksin hesaplanması

amacıyla değişiklik yapılmıştır."

Uygulamaların, periyodik gözden geçirmeye tabi endekslerde, endeksin ilk gözden geçirme tarihinden itibaren ve diğer endekslerde de 4 Kasım tarihinden itibaren başlayacağı belirtilen açıklamada, "Yeni hesaplanmaya başlayacak BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST GİP endekslerinin hesaplanmaya başlama tarihleri 04.11.2019, başlangıç değerleri ise BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endeksleri için BIST 30 Fiyat endeksinin 1 Kasım tarihli kapanış değeri, BIST GİP endeksi için BIST Tüm fiyat endeksinin 1 Kasım tarihli kapanış değeri olarak belirlenmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Ayrıca, Yıldız Pazar'da yer alan pay sayısının 108'den az olması durumunda, Yıldız Pazar'daki paylara ilave olarak BIST 100 Endeksi seçim havuzuna eklenmek üzere oluşturulacak ek listenin, 2 Ekim tarih ve 2019/65 sayılı Duyuru ile ilan edildiği üzere yılda en az iki kere yapılacak pazar gruplandırması çalışmaları ile birlikte ilan edilmesine ve Ek listenin, Yıldız Pazar Değerlendirme Kriterlerinden, Piyasa Değeri (PD) kriteri hariç tümünü sağlayan paylar arasından, Yıldız Pazar ve Ek Listedeki toplam pay sayısı 108'e ulaşana kadar Piyasa Değeri (PD) en büyük paylar seçilerek oluşturulmasına karar verilmiştir."