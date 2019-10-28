Gram altın 279 lira seviyelerinde

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın etkisiyle değer kazanarak, günü yüzde 0,3 artışla 279,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 279 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.507 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü vereceği faiz kararının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. Piyasada 25 baz puanlık bir indirime yüzde 90 ihtimal verildiğini belirten analistler, bu yöndeki beklentilerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Analistler, Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin belirsizliklerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, bugün İngiltere dışındaki 27 AB üyesi ülke büyükelçisinin, Brüksel'de bir araya gelerek Brexit'in ertelenmesine ilişkin anlaşmayı karara bağlamalarının beklendiğini kaydetti.

Konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların risk iştahında etkili olacağını vurgulayan analistler, herhangi bir anlaşmazlık durumunda altına olan talebin artabileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.520 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinerek, gram altında ise 283 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.