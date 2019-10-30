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Bakan 'tan flaş mesaj! Piyasalarda toparlanma sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı , "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 13:10 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 13:22
Bakan Berat Albayrak'tan flaş mesaj! Piyasalarda toparlanma sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK'in bugün açıkladığı ekonomik güven endeksi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak." dedi

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

Ekonomik Güven Endeksi, Ekim'de arttı

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Bakan Berat Albayrak'tan flaş mesaj! Piyasalarda toparlanma sürüyor
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