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, Ekim'de arttı

Eylül ayında 86 iken, Ekim ayında %4,5 oranında artarak 89,8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 30.10.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 10:38
Ekonomik Güven Endeksi, Ekim'de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 4,5 artarak 86'dan 89,8'e çıktı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekim ayında tüketici güven endeksi 57, reel kesim güven endeksi 104,2, hizmet sektörü güven endeksi 90,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,3 ve inşaat sektörü güven endeksi 65,1 değerine yükseldi.

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Ekonomik Güven Endeksi, Ekim'de arttı
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