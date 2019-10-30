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sektöründe dünyadaki son gelişmeler neler?

Genel Müdür Yardımcısı , A Para ekranlarında yayınlanan programının konuğu oldu. 'nin sorularını yanıtlayan Çatinkaya, ve hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Çetinkaya'nın A Para'ya özel açıklamaları!

Giriş Tarihi: 30.10.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 16:20
İslami Finans sektöründe dünyadaki son gelişmeler neler?

Dünyada İslami Bankacılık küresel pastadan yüzde 1.4 pay alıyor. Müslüman ülkeler arasında faizsiz finans büyüklüğü olarak Türkiye 7.sırada. Faizsiz finansta en büyük gelişmeyi ise Malezya, Bahreyn ve Umman gösterdi.

Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Erhan Çetinkaya, A Para ekranlarında yayınlanan Faizsiz Ekonomi programının konuğu oldu. Merve Tepe'nin sorularını yanıtlayan Çatinkaya, Katılım Bankacılığı ve İslami Finans hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çetinkaya'nın o açıklamaları;

Erhan Çetinkaya'dan A para'ya özel açıklamalar

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İslami Finans sektöründe dünyadaki son gelişmeler neler?
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