İkinci el araç piyasası canlılığını koruyor

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, 2019 eylül ayında sıfır binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 82 arttı. İlk 9 aylık dönemde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 39 azaldı.

İKİNCİ EL ONLİNE PAZARDA FİYATLAR ORTALAMA YÜZDE 11,3 ARTTI

İkinci el online pazarına bakıldığında ise geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. Bu da söz konusu dönemde yüzde 0,4'lük artışa işaret etti.