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piyasası canlılığını koruyor

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 azalırken, satışları yüzde 0,4 artış gösterdi. 2019 yılı ocak-eylül döneminde ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 72, hafif ticari araçların payı da yüzde 28 oldu. İkinci el online pazarda yüzde 48,9'luk pay ve 449 bin 54 adetle en çok C segmentinde satış yapıldı

AA Haberler
Giriş Tarihi: 30.10.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 12:23
İkinci el araç piyasası canlılığını koruyor

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, 2019 eylül ayında sıfır binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 82 arttı. İlk 9 aylık dönemde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 39 azaldı.

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İkinci el online pazarına bakıldığında ise geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. Bu da söz konusu dönemde yüzde 0,4'lük artışa işaret etti.

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İkinci el araç piyasası canlılığını koruyor
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