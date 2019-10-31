Bakan Albayrak'tan Malatya'da önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin potansiyeli ve kapasitesi çok güçlü. Türkiye'ye yönelik itibar suikastlerine karşı mücadele veriyoruz. Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi.

FİNANSAL PİYASALARDA NORMALLEŞMEYİ SAĞLADIK

Döviz üzerinden operasyon yapmaya çalıştılar. Tarihin 3 kur saldırısına maruz kaldığımız bir yılda hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Ekonominin sağlam altyapısı sayesinde alınan önlemlerle finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladık.

Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek

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