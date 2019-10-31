Haberler > Haberler Haberleri > Bakan Albayrak'tan Malatya'da önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan 'da önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da önemli açıklamalarda bulunuyor

Giriş Tarihi: 31.10.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 11:14
Bakan Albayrak'tan Malatya'da önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin potansiyeli ve kapasitesi çok güçlü. Türkiye'ye yönelik itibar suikastlerine karşı mücadele veriyoruz. Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi.

FİNANSAL PİYASALARDA NORMALLEŞMEYİ SAĞLADIK

Döviz üzerinden operasyon yapmaya çalıştılar. Tarihin 3 kur saldırısına maruz kaldığımız bir yılda hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Ekonominin sağlam altyapısı sayesinde alınan önlemlerle finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladık.

Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek

APara CANLI YAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak'tan Malatya'da önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN