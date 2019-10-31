Dolar/TL, 5,7180 seviyesinde işlem görüyor

Dün 5,70-5,77 bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 düşüşle 5,7285'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,7180 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,3880, sterlin/TL yüzde 0,5 artışla 7,3930 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1165 ve dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,34 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin gündemdeki yerini koruduğunu, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün aldığı 25 baz puanlık faiz indirim kararının piyasalarda olumlu karşılandığını ifade etti.

Toplantı sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell'ın görece "şahin" mesajlar verdiğini belirten analistler, Fed'in bir sonraki toplantıda faiz indirmesinin beklenmediğini söyledi.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının politika faizini değiştirmediğini, önceki metinde bulunan "düşük faizlerin 2020 bahar aylarına kadar uygulamada kalacağı" ifadesinin de belirsiz bir zamana kadar metinden çıkarılmasının oldukça "güvercin" bulunduğunu belirtti.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek GSYH, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in kırılması durumunda 5,66 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.